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Anlamlı turnuva tamamlandı
Anlamlı turnuva tamamlandı
21 0
Tepeden şampiyonluk rüzgarları esiyor
Tepeden şampiyonluk rüzgarları esiyor
54 0
7 0
11 0
Melekler tek sayı farkla mağlup
Melekler tek sayı farkla mağlup
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Lefke galibiyete, Ocak mağlubiyete alıştı
Lefke galibiyete, Ocak mağlubiyete alıştı
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Honda CRV hayran bırakacak
Honda CRV hayran bırakacak
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Tepeden şampiyonluk rüzgarları esiyor

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K-Pet Birinci Lig lideri Esentepe, Göçmenköy’ü mağlup ederken, en yakın takipçisi Gönyeli’nin mağlup olmasıyla puan farkını 4’e çıkarıp şampiyonluk yolunda avantaj elde etti. Gönyeli ise üst üste ikinci mağlubiyetini alıp, şampiyonluk yarışında geriledi

Tepeden şampiyonluk rüzgarları esiyor
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K-Pet Birinci Lig lideri Esentepe, Göçmenköy’ü mağlup ederken, en yakın takipçisi Gönyeli’nin mağlup olmasıyla puan farkını 4’e çıkarıp şampiyonluk yolunda avantaj elde etti. Gönyeli ise üst üste ikinci mağlubiyetini alıp, şampiyonluk yarışında geriledi

K-Pet Birinci Lig play off hattındaki takımların istikrarsız sonuçları bu hattı karıştırırken, üçüncü Hamitköy ile on birinci Lapta’nın play off oynama ihtimali bulunuyor

K-Pet Birinci Lig’de düşme hattında ye ralan Mehmetçik ile sonuncu Doğancı’nın maçlarını kazanmaları sonrasında, play off hattında maçlarını kaybeden Akova, Görneç ve Çanakkale de direk düşme tehlikesini hissetmeye başladılar

K-Pet Birinci Lig Gol Krallığı yarışında Özgür Ongun haftayı boş geçmesine rağmen 21 golle önde giderken, onu Şenol Hızlıoğlu 15 golle takip ediyor

Haftanın Takımı: Bostancı Bağcıl

Ikinci devreye kötü başlayan Bostancı Bağcıl, iyi futbolla güçlü Maraş’ı farklı mağlup ederek kötü gidişini sonlandırdı

Haftanın Futbolcusu: Mustafa Dağman (Değirmenlik)

Mustafa Dağman, Değirmenlik’in güçlü Hamitköy’ü mağlup ettiği maçta, 2 dönüm noktasında kritik kurtarışlar yaparak galibiyetin mimarı oldu

Haftanın Teknik Adamı: Cenk Şeren (Mehmetçik)

Cenk Şeren kötü günler geçiren Mehmetçik’i toparlamayı başarırken, zorlu Dumlupınar maçında takımının galip gelmesine büyük katkı koydu

Haftanın Hakemi: Mehmet Malek (Doğancı – Görneç)

Mehmet Malek, K-Pet Birinci Lig’in alt sıralarını ilgilendiren Doğancı – Görneç maçında tecrübesini de kullanarak başarılı bir yönetim gösterdi

Haftanın Kare Ası

Athos (GHE)

Nasuh (MM)

Cenker (Doğancı)

Süleyman (Mehmetçik)

Haftanın On Biri

Cengiz (Mehmetçik)

Çağrı (Mehmetçik)

Ahmet Arıtaş (MM)

Şahin (Esentepe)

Mehmet Kanat (Lapta)

Berkem (BB)

Ali Bayır (MM)

Celal (Değirmenlik)

Gökhan (Doğancı)

Süleyman (Değirmenlik)

Murat (BB)

K-Pet Birinci Lig

Esentepe - Göçmenköy                      2 – 0

Kaya Mehmetçik - Dumlupınar         1 – 0

Lapta – Çanakkale                             4 – 2

Bostancı Bağcıl - Maraş                     4 – 2

Mormenekşe - Gönyeli                      5 – 3

Değirmenlik – Hamitköy                   2 – 1

Girne Halk Evi - Akova                     4 – 0

Doğancı - Görneç                              4 – 0

K-Pet Birinci Lig 22. Hafta maç program:

10 Mart Cumartesi

Görneç- Esentepe

Gönyeli – Lapta

Akova – Çanakkale   

Girne Halk Evi – Değirmenlik

11 Mart Pazar

Hamitköy - Bostancı Bağcıl

 Göçmenköy – Mormenekşe

Maraş - Kaya Mehmetçik

Dumlupınar - Doğancı

K-Pet 1.Lig Puan Tablosu
 

O

G

B

M

A

Y

AV

P

1.

ESENTEPE KKSK

21

13

6

2

40

18

22

45

2.

GÖNYELİ SK

21

12

5

4

37

24

13

41

3.

HAMİTKÖY ŞHSK

21

11

2

8

40

29

11

35

4.

MARAŞ GSK

21

10

5

6

40

30

10

35

5.

MORMENEKŞE GB

21

11

2

8

41

32

9

35

6.

DUMLUPINAR TSK

21

10

4

7

39

25

14

34

7.

GİRNE HALK EVİ

21

10

4

7

38

33

5

34

8.

GÖÇMENKÖY İYSK

21

9

5

7

23

22

1

32

9.

BOSTANCI BAĞCIL SK

21

8

4

9

23

24

-1

28

10.

DEĞİRMENLİK SK

21

8

4

9

30

35

-5

28

11.

LAPTA TBSK

21

7

6

8

32

34

-2

27

12.

AKOVA VUDA T.Ç.B.

21

6

4

11

32

50

-18

22

13.

GÖRNEÇ KSK

21

5

6

10

20

38

-18

21

14.

ÇANAKKALE TSK

21

5

4

12

19

35

-16

19

15.

KAYA MEHMETÇİK TÇB

21

4

5

12

13

30

-17

17

16.

DOĞANCI SK

21

4

4

13

22

30

-8

16
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