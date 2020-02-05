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Tepede tur Kaymaklı’nın

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Küçük Kaymaklı, Gönyeli’yi Okafor’un golleriyle maçı kazanarak ikinci turu geçen takım oldu

Tepede tur Kaymaklı’nın

Nicosia Group Kıbrıs Kupası 2. tur mücadelesindedün Gönyeli Stadı’nda Gönyeli ile Küçük Kaymaklı karşı karşıya geldi. İki takım da maça ideale yakın 11’leri ile çıktılar.

Oldukça çekişmeli geçen mücadeleyi Küçük Kaymaklı 2-1 kazanarak ismini çeyrek finale yazdıran ekip oldu. Hakem Emre Öztaşlı’nın yönettiği maç oldukça centilmence geçti.

İlk devrede Küçük Kaymaklı Okafor’un golüyle 1-0 öne geçti. Küçük Kaymaklı ikinci devrede de Okafor’un golüyle skoru 0-2 yaptı. 79’da Kahraman’ın ortasında Rifat topa elle müdahale edince kazanılan penaltı vuruşunu Sylla gole çevirince skor belirlendi. 1-2

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