 escort bayan istanbul escort hd porn
banner255
Düzova liderlik aşkına kazandı
Düzova liderlik aşkına kazandı
22 0
Doğadaki canlıları unutmayalım
Doğadaki canlıları unutmayalım
17 0
 
Park girişine zehirli et attılar
Park girişine zehirli et attılar
21 0
YDÜ şampiyonluğa yakın
YDÜ şampiyonluğa yakın
15 0
Cinsel Yönelim Terimleri
Cinsel Yönelim Terimleri
27 0
Türkiye'nin göz bebeği: Bozcaad
Türkiye'nin göz bebeği: Bozcaad
47 0
Rakım 2 bin metrenin üzerinde ve nesli tehlikede
Rakım 2 bin metrenin üzerinde ve nesli tehlikede
8 0
banner82

Tepebaşı’nın cezası düştü

banner27

banner315
Tepebaşı’nın cezası düştü
banner267

Sadrazam Kayalar –Tepebaşı BTM 1. Ligi 3. Grup maçında Tepebaşı’nın taraftarlarının maçın bitimi sonarsında sahaya girmeleri üzerine meydana gelen saha olayları neticesinde Sadrazam Kayalar’ın futbolcusu Mustafa Batuhan Altay’a yapmış oldukları fiili müdahale neticesinde BTM Kurulunun Tepebaşı aleyhine vermiş olduğu 3 maç saha kapatma cezasına, Tepebaşı itiraz etti.

Kendisine yapılan itirazı değerlendiren Tahkim Kurulu, yapılan fiili müdahalelerin, Sadrazam Kayalar futbolcusunun, taraftarlara karşı tahrik edici nitelikteki hareketleri neticesinde meydana geldiği, keza sahada meydana gelen saha olaylarının sadece kargaşadan ibaret olup darp fiili niteliğinde olmadığı görgü şahitleri ve kamera görüntülerinden tespit edildiği için verilen 3 maç saha kapatma cezasını, 2 maç saha kapatma cezasına düşürüldü.

banner200
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.