Tepebaşı’nın cezası düştü

Sadrazam Kayalar –Tepebaşı BTM 1. Ligi 3. Grup maçında Tepebaşı’nın taraftarlarının maçın bitimi sonarsında sahaya girmeleri üzerine meydana gelen saha olayları neticesinde Sadrazam Kayalar’ın futbolcusu Mustafa Batuhan Altay’a yapmış oldukları fiili müdahale neticesinde BTM Kurulunun Tepebaşı aleyhine vermiş olduğu 3 maç saha kapatma cezasına, Tepebaşı itiraz etti.

Kendisine yapılan itirazı değerlendiren Tahkim Kurulu, yapılan fiili müdahalelerin, Sadrazam Kayalar futbolcusunun, taraftarlara karşı tahrik edici nitelikteki hareketleri neticesinde meydana geldiği, keza sahada meydana gelen saha olaylarının sadece kargaşadan ibaret olup darp fiili niteliğinde olmadığı görgü şahitleri ve kamera görüntülerinden tespit edildiği için verilen 3 maç saha kapatma cezasını, 2 maç saha kapatma cezasına düşürüldü.