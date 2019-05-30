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Tepebaşı ve Güvercinlik’in sahaları kapatıldı

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Tepebaşı ve Güvercinlik’in sahaları kapatıldı
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BTM Kurulu yaptığı toplantıda, BTM İkinci Liginde yaşanan olaylarla ilgili cezalıları ve cezalarını belirleyerek açıkladı.

BTM Kurulunun aldığı kararlar şöyle:

“Sadrazam Kayalar ile Tepebaşı arasında oynanan BTM 2. Ligi 3. Grup maçında taraftarları sahaya girerek rakip futbolcuyu darp eden Tepebaşı’na 3 maç saha kapatma cezası verildi.

Güvercinlik – Akdoğan Akıncılar arasında  oynanan BTM 2. Ligi 1. Grup maçında taraftarlarının sahaya girerek, yardımcı hakemi darp eden Güvercinlik 3 maç saha kapatma cezası verildi. Yardımcı hakeme doğru koşarak göğsünden iten Güvercinlik’ten Barkın Köse’ye 6 maç ceza verildi.

 Dilekkaya – Demirhan maçına yönelik Demirhan Spor Kulübünün yaptığı dilekçe sonrasında Dilekkaya’nın ev sahibi olduğu maçları Paşaköy 100. Yıl Stadında oynaması kararlaştırıldı.

BTM 2. Liginde oynanan 8. hafta  müsabakalarını tescil edildi.”

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