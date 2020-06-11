Tepebaşı, Serhatköy’ü devirdi

İsmet KARAOSMAN

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonunun (KTFF), Sağlık Bakanlığı ile işbirliği içerisinde yaptığı Covid-19 testleri tamamlanıp tüm testler negatif çıktıktan sonra, Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu hazırlık maçlarına izin vermişti.

BTM İkinci Lig kulüpleri de resmi başlangıç tarihi belli olmamasına rağmen, yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor. Bu kulüplerden olan Tepebaşı ile Serhatköy’de Güzelyurt’ta hazırlık maçında karşılaştılar.

Çekişmeli geçen maçta Tepebaşı, Serhatköy’e oranla daha üstün oynarken, rakibini 2 – 1’lik skorla mağlup etti.