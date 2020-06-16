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Tepebaşı, Çakır ile yürüyecek

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Tepebaşı, Çakır ile yürüyecek

İsmet KARAOSMAN

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonunun, Bölgeler Terfi Müsabakaları İkinci Liginin başlama tarihi olarak 18 Temmuz’u açıklamasından sonra ligde mücadele edecek olan kulüpler de hazırlıklarını yoğunlaştırdılar.

Geçtiğimiz günlerde antrenör Gökhan Mami ile yollarını ayıran Tepebaşı Spor Kulübünde, Gökhan Mami'den boşalan antrenörlük görevini yürütecek olan isim belli oldu.

Tepebaşı Spor Kulübü başkanı Mehmet Ali Ersalıcı ve yönetim kurulu antrenörlüğe Yılmaz Çakır’ı getirdi. Tepebaşı Spor Kulübünün ve Tepebaşı köyünün efsanelerinden olan Yılmaz Çakır, takım ile antrenmanlarına çıkmayabaşladı.

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