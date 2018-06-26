Tepe yeniden yeşerecek

Spor Dairesi, Gönyeli Stadı’nın(Tepe) yıpranan ve işlevini yitiren mevcut sentetik zeminini, doğal çim zemine dönüştürmek için çalışma başlattı

Spor Dairesi Müdürlüğü, Gönyeli Spor Kulübü Başkan ve yönetim kurulunun istemi ve Gönyeli Belediyesi ile yapılan istişareler sonucunda, Gönyeli Stadı’nın yıpranan ve işlevini yitiren mevcut sentetik zeminini, doğal çim zemine dönüştürmek için çalışma başlattı.

İlk olarak zemindeki halının sökülmeye başlandığı sahada, ilerleyen günlerde doğal çim zemine uygun hale gelinebilmesi için çalışmalar yapılacak. Sahanın önümüzdeki hafta doğal çim ekimine uygun hale geleceği ve ekim yapılmasıyla birlikte bu sezon Süper Lig’de mücadele edecek olan Gönyeli Spor Kulübü’nün, yeni sezona doğal çim zemine sahip bir sahayla gireceği açıklandı.

“Sporcu sağlığı açısından işlevini yitirmişti”

Konuyla ilgili olarak açıklamada bulunan Spor Dairesi Müdürü Alkan Değirmencioğlu, Gönyeli Stadı’nın 12 yıl önce sentetik zemine dönüştürüldüğünü ve uzun yıllardır Lefkoşa bölgesinin yükünü çektiğini belirterek, zeminin artık işlevini yitirdiğini ve sporcu sağlığını tehdit eder bir boyuta geldiğini anlattı.

Gelinen noktada Gönyeli Spor Kulübü başkan ve yönetimi ile Gönyeli Belediyesi’yle istişareler yaptıklarını ve yaptıkları değerlendirmelerin ardından sahayı doğal çim zemine dönüştürmeyi kararlaştırdıklarını belirtti. Değirmencioğlu, bu sezon Süper Lig’de mücadele edecek olan Gönyeli’nin, doğal çim zeminde mücadele etmesinin, kendileri açısından da doğru olduğunu vurguladı.

Gönyeli Spor Kulübü ve Gönyeli Belediyesi’yle yaptıkları işbirliği anlaşmasında, Gönyeli Stadı’nı doğal çim zemine dönüştüreceklerini söyleyen Değirmencioğlu, sahanın hemen alt tarafında bulunan alanı ise sentetik zemine dönüştürerek hem A takımın, hem de alt yapıların kullanabileceği bir antrenman sahasına sahip olacaklarını açıkladı. Değirmencioğlu, bu konuda Gönyeli Belediyesi’yle, birlikte hareket edeceklerini de sözlerine ekledi.