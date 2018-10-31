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Tepe yeniden yeşerecek

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Tepe yeniden yeşerecek
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Soydan SAKALLI

Tepe olarak adlandırılan Gönyeli Stadı’nın, yeniden doğal çim zeminli hale gelmesi için başlatılan çalışmalar devam ederken, zemin kısa süre içerisinde ekilecek.

Ülkemizin ilk sentetik zeminli sahası olan Gönyeli Stadı’nın sentetik zemini söküldükten sonra başlayan çalışmalar içerisinde, stada Gönyeli Belediyesi tarafından su bağlanırken, Spor Dairesi’nin kısa süre içerisinde zemini ekmesi bekleniyor.

Stadın yıkılmaya yüz tutmuş olan tribünleri ve basın tribünün ise ikinci bir proje ile elden geçirilmesi hedefleniyor.

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