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Tempo artıyor

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Tempo artıyor
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2018-2019 Futbol Sezonu hazırlıklarını sürdüren takımlar, yoğun çalışma temposu içerisinde, hazırlık maçları da oynuyorlar. Dün oynanan maçlarda Gençler Birliği ile Yeni Boğaziçi, Bidebi ve Tugay'ın ilk devrede karşılıklı attıkları gollerle 1-1 berabere kaldılar. Karşıyaka ile Bostancı Bağcıl arasındaki maçı ise Bağcıl kazandı. Bağcıl'ın gollerini Kemal ve Cenker atarken, Karşıyaka'nın golü Mehmet Cigi'den geldi. Karşıyaka'nın kadrosuna katmak istediği Eyüp, maçtaki performansı ile beğeni kazandı.

Oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

Gençler Birliği - Yeni Boğaziçi: 1-1

Karşıyaka - B Bağcıl: 1-2

Mormenekşe - Düzkaya: 3-2

Cihangir - Dumlupınar: 5-2

Türk Ocağı – Kavacıkspor: 1-2

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