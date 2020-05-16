"Temmuz sıcağında maç oynamamız isteniyor"

Gençlik Gücü kaptanı Raif Pehlivan, “FİFA’ya Güney Kıbrıs liglerini tescil ederken, bizim 45 derece sıcaklıkta hazırlanıp, Temmuz sıcağında çıkıp maç oynamamız isteniyor.” açıklamasını yaptı

Futbolumuzda antrenmanların başlaması ve Güney Kıbrıs’ta liglerin tescil edilmesi sonrasında futbol adamlarımız sosyal medyada değerlendirmelerde bulundular.

Gençlik Gücü’nün başarılı kaptanı, kaleci Raif Pehlivan da liglerin tescil edilmesi yönünde değerlendirmelerde bulunurken, şu ifadeleri kullandı:

“Güney Kıbrıs FİFA’ya, üye Şampiyonlar Ligine, Avrupa Ligine takım gönderirken liglerini tescil etti. İtiraz eden olmadı.

Biz de ise bazıları tatmin olacak diye oynatalım ısrarı vardır. 45 derece sıcaklıkta hazırlanıp, Temmuz sıcağında çıkıp maç oynamamız isteniyor.

Sanki da tam tersi biz FİFA’ya üyeyiz, Rum tarafı da kendi kendine oynar, Avrupa derdi yoktur. Kimin hangi amaçla maçlar oynanmalı diye ortalığı velveleye verdiğini tahmin etmek zor değildir ama hakkımıza hayır diyorum.”