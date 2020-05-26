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"Temas sporları başlamamalı"

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Dr. Bülent Dizdarlı, ülkemizde futbol başta olmak üzere temas sporlarının neden başlamaması gerektiğine dair görüşlerini sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla açıkladı

"Temas sporları başlamamalı"

Çetinkaya Spor Kulübü Başkanı ve Dr Burhan Nalbantoğlu eski Başhekimi Dr. Bülent Dizdarlı, ülkemizde futbolun neden başlamaması gerektiğine dair görüşlerini 14 madde halinde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla açıkladı.

Birçok açıdan başta futbol olmak üzere temas sporlarının başlamaması gerektiğini vurgulayan Dr. Bülent Dizdarlı, açıklamasında“Henüz hükümetin futbola başlama kararı yoktur.Ancak Federasyonun, 18 Haziran’da başlatma girişimleri bilgimize gelmiştir. Hükümet ise Bilim Kurulu kararları yerine, spor kulüplerinin ve federasyonun karar vermesi eğilimindedir.

Ben bir vatandaş olarak Başbakanlık ve Sağlık Bakanlığı Bilim Kurullarının bu konudaki karar ve toplantı tutanaklarını merak etmekteyim.” ifadelerine yer verdi.

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