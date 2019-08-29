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Tekpınar ile Kaplan hırslı hazırlanıyorlar

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Tekpınar ile Kaplan hırslı hazırlanıyorlar
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Tarihinde ilk kez K-PET Birinci Ligde mücadele edecek olan ligin yeni ekibi Dörtyol'ın hazırlık kampı sürüyor.

Teknik direktör Batu Seyis yönetiminde Girne'de yapılan kamp çalışmalarında günde çift idman yapan Dörtyol'un Mountain View Oteldeki kampı dün sona erdi.

Kampta oldukça hırslı çalışan futbolcular içerisinde 2 önemli isim arzu ve istekleri ile gençlere örnek oluyorlar.

Deneyimli defans futbolcuları Mustafa Tekpınar ile Salih Kaplan, yeni sezonda Dörtyol'u başarıya taşıma hedefi ile hırslı bir şekilde antrenmanlarda çalışıyorlar.

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