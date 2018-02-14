Teknik direktörlerin hedefi kupa

Tahsin Mertekçi Kıbrıs Kupası çeyrek finalinde mücadele edecek olan Yenicami, Baf Ülkü Yurdu, Cihangir, Küçük Kaymaklı ve Mağusa Türk Gücü'nün teknik direktörleri kupada iddialı olduklarını açıkladı

Necati KÜLAHLILAR

2017-2018 Futbol Sezonu Tahsin Mertekçi Kıbrıs Kupası çeyrek final eşleşmeleri sonrasında bazı takımların teknik direktörleri, 21 Şubat ve 7 Mart'ta oynanacak olan maçlar ve kupa mücadeleleri ile ilgili görüşlerini açıkladılar.

Devecioğlu: Hedef kupada da şampiyonluk

2017-2018 Futbol Sezonu Tahsin Mertekçi Kıbrıs Kupası çeyrek finalde K-PET Süper Lig lideri Yenicami'nin rakibi, ligdeki en yakın takipçisi GAÜ Çetinkaya oldu.

Yenicami teknik direktörü Sedat Devecioğlu, Tahsin Mertekçi Kıbrıs Kupası'nda ilerlemek istediklerini, ligde olduğu gibi kupada da hedeflerinin şampiyonluk olduğunu söyledi. Sedat Devecioğlu, bu hedefleri gerçekleştirecek kalite ve genişlikte kadroya da sahip olduklarına vurgu yaptı.

YÜREKLİ: BİR İLKİ BAŞARMAK İSTİYORUZ

Cihangir ile eşleşen Baf Ülkü Yurdu'nun teknik direktörü Kemal Yürekli, başkan ve yönetimin, kendilerinden Tahsin Mertekçi Kıbrıs Kupası'nı istediklerini söylerken, kupada gidebilecekleri yere kadar gitmek istediklerine vurgu yaptı. Kemal Yürekli, tarihinde hiç kupa şampiyonluğu bulunmayan Baf Ülkü Yurdu'na kupa şampiyonluğunu getirerek, bir ilki başarmak istediklerini belirtti.

DAVULCU: KUPAYI İSTİYORUZ

Baf Ülkü Yurdu ile eşleşen Cihangir'in teknik direktörü Toygar Davulcu, kendisinin ve futbolcularının kupayı kazanmak istediklerini söylerken, kupa maçlarına saha iyi odaklanmak için ligde kendilerini rahatlatacak puanlara bir an önce ulaşma hedefinde olduklarına vurgu yaptı. Davulcu, önce finale yükselmek, sonra da finalde kupaya uzanmak istediklerini belirtti.

ÖZGÜRGÜN: İLERLEMEK İSTİYORUZ

Gençler Birliği ile eşleşen Küçük Kaymaklı'nın teknik direktörü Mehmetali Özgürgün, bu sezon için yönetime hiç söz vermediğini söylerken, kupada ilerleyebildikleri yere kadar ilerlemek istediklerini açıkladı. Özgürgün, kupada ilerleyebilmek için ligde maç kazanıp, özgüvenlerinin yerine gelmesinin önemine de vurgu yaptı.

ORALOĞLU: TARAFTARA KENDİMİZİ AFFETTİREBİLMEK İÇİN İLERLEMELİYİZ

Alsancak Yeşilova ile eşleşen Mağusa Türk Gücü'nün teknik direktörü Ali Oraloğlu, kendilerini içeride, dışarıda destekleyen taraftarlarına kendilerini affettirebilmek için kupada ilerlemek istediklerini söyledi. Ali Oraloğlu, ligdeki kötü sonuçları unutturmak için kupada başarılı olmanın önemine vurgu yaptı.