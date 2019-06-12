Teknik adamların eğitim zamanı

Antrenörlerin gelişimini sağlamak için düzenlenen gelişim semineri Lefkoşa’da devam ediyor. Kursa katılanlar, 2019-2020 futbol sezonunda çalışma izni alabilecekler

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) ile Kıbrıs Türk Futbol Antrenörleri Derneği’nin (KTFAD) iş birliği çerçevesinde düzenlenen gelişim semineri dün başladı.

KTFF ile KTFAD iş birliği çerçevesinde her sezon öncesi Kıbrıslı Türk antrenörlerin gelişimini sağlayacak unsurlardan biri olan antrenör eğitimini üst seviyeye çıkarılabilmesi için düzenlenen gelişim semineri Lefkoşa’da devam ediyor. Seminerin açılışında Spor Dairesi Müdürü Alkan Değirmencioğlu, KTFF başkanı Hasan Sertoğlu ve diğer yetkililer konuşmalar yaptılar.

Bugün tamamlanacak olan antrenör gelişim seminerine TÜFAD Genel Başkanı İsmail Dilber, TFF Eğitmenlerinden Dr.Atila Yüce, TFF Kaleci Eğitmeni Ferhat Odabaşı, Beden Eğitimi Spor Yüksek Okulu Öğretim Görevlisi Prof Dr.Mehmet Acet, Kayserispor Yardımcı Teknik Direktörü Serkan Emre, Samsunspor Teknik Sorumlusu Nedim Karadeniz, Trabzonspor Altyapı eski teknik direktörü Sadi Tekelioğlu da katılıyor.

Teknik direktör, A, B, C, Kaleci antrenörü lisansları yenileme seminerine ilgili lisans sahibi teknik adamlardan, kursa katılanlar, 2019-2020 futbol sezonunda Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu’ndan çalışma izni alabilecekler.