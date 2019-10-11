Teknik adamlarımız AEFCA Seminerine katılacak

Kıbrıs Türk Futbol Antrenörleri Derneği heyeti, Polonya’nın Varşova kentinde düzenlenecek olan 40. AEFCA Seminerine katılacaklar

Kıbrıs Türk Futbol Antrenörleri Derneği yönetim kurulu her yıl Avrupa’nın farklı ülkelerinde düzenlenen AEFCA (Avrupa Antrenörler Birliği) (Alliance Of EuropeanFutboolCoachingAssociation) seminerine katılacak.

KTFAD yönetiminden iki kişi ile birlikte 2018-2019 futbol sezonunda takımlarını şampiyon yapan başarılı teknik direktörler ve antrenörlerden oluşan heyet 40.AEFCA seminerine katılacaklar. 6 kişilik ekip bu sabah adadan ayrıldı.

12-15 Ekim tarihleri arasında Polonya’nın Varşova kentinde düzenlenecek olan 40.AEFCA (Avrupa Antrenörler Birliği) (Alliance Of EuropeanFutboolCoachingAssociation) sempozyumuna dernek başkanı Süleyman Göktaş, danışman Birol Öztoycan, yönetim kurulu üyesi Ahmet Ogan ile birlikte Mağusa Türk Gücü teknik direktörü Ali Oraloğlu, antrenör Nazım Aktunç’un yanı sıra, Toygar Davulcu da yer alacak. İki yıl önce Tahsin Mertekçi Kıbrıs Kupası şampiyonu olan Cihangir teknik direktörüToygar Davulcu, sağlık sorunları nedeniyle geçen yıl seminere katılamamıştı.