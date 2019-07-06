Teknik adamlar terliyor

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Eğitim Üst Kurulu tarafından organize edilen UEFA Pro (Teknik Direktör) Kursu farklı konu ve konu başlıklarıyla sürüyor.

Kursun ilk aşaması sıcak havaya rağmen sürerken, 1 Temmuz 2019’da başlayan kursta kursiyerler, uygulamalı ve teorik eğitimler görüyor. Bu bağlamda KTFF Ahmed Sami Topcan Toplantı Salonu’nda alanında uzman kişilerden bilgi toplayan Teknik Direktör adayları, uygulamalı saha çalışmalarında da bilgi depoluyor. UEFA Pro (Teknik Direktörlük) Kursu 16 Temmuz 2019 Salı günü sona erecek.