Teknik adam Oscarları dağıtılacak

Kıbrıs Türk Futbol Antrenörleri Derneği (KTFAD) geleneksel olarak düzenlediği yılın başarılı antrenörleri ödül töreni gerçekleştiriliyor.
Dernek başkanı Süleyman Göktaş ve yönetim kurulu üyeleri tarafından tüm liglerde 2017-2018 futbol sezonu sonunda başarılı olan teknik adamlar ve antrenörleri değerlendirmeye alınarak kriterlere uygun olanlar belirlendi. 22 Mayıs Salı akşamı dernek lokalinde saat 20:00 da gerçekleştirilecek olan yıl sonu başarılı antrenörler ödül törenine “Futbol Ailesi” içerisinde yer alan Futbol Federasyonu yetkilileri, Hakemler Derneği yetkilileri, Dernek yönetim kurulu ve üyeleri, kulüp başkanları, Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği başkanı İsmail Dilber, Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği yetkilileri ile basın mensupları katılacak.
13 Teknik Direktör, 9 A, 1 B, 26 C Lisans Antrenörler, 11 Kaleci Antrenörü Toplam 60 teknik adam ödül alacak. 2017-2018 Futbol sezonunda tüm liglerimizde başarılı olan teknik direktörler ve antrenörlerimiz liglere göre şöyle belirlendi.
K-PET SÜPER LİG
Şampiyon Yenicami
Teknik Direktör Sedat Devecioğlu
Yardımcı Antrenör Özgü Bayraktar
Kaleci Antrenörü Hakan Dervişoğlu
2.Doğan Türk Birliği
Teknik Direktör Caner Oshan
Yardımcı Antrenör Afün Girgen
Kaleci Antrenörü Zafer Emingün
3.Gaü-Çetinkaya
Teknik Direktör Turan Altay
Yardımcı Antrenör Cemal Paşa
Kaleci Antrenörü Ali Erkan
TAHSİN MERTEKÇİ KIBRIS KUPASI
Şampiyon Cihangir
Teknik Direktör Toygar Davulcu
Yardımcı Teknik Direktör Hasan Burgaç
Kaleci Antrenör Özalp Sarıcaoğlu
TAHSİN MERTEKÇİ KIBRIS KUPASI FİNALİST
Mağusa Türk Gücü
Teknik Direktör Ali Oraloğlu
Yardımcı Teknik Direktör Batu Seyis
Kaleci Antrenör Memiş Nay
SÜPER KUPA
Şampiyon
Teknik Direktör Mehmet Bolkan
Yardımcı Antrenör Bayram Dağgül
Kaleci Antrenör Mehmet Yeşilleme
SÜPER KUPA FİNALİST
Şampiyon Yenicami
Teknik Direktör Sedat Devecioğlu
Yardımcı Antrenör Özgü Bayraktar
Kaleci Antrenörü Hakan Dervişoğlu
K-PET 1. LİG
Şampiyon Gönyeli
Antrenör Emre Perçinci
Yardımcı Antrenörü Arif Pınardan, Kadir Hakel
Kaleci Antrenörü Tugay Atiker
2.Esentepe
Teknik Direktör Davut Kansu
PLAY-OFF’TAN GELEN
Girne Halk Evi
Teknik Direktör Mustafa Özarabacı
CONİFA 2017 AVRUPA FUTBOL ŞAMPİYONASI
2.KKTC Milli Takım
Teknik Direktör Fırat Canova
Yardımcı Teknik Direktör Bülent Aytaç
Kaleci Antrenör Mahmut Yaman
U21 SÜPER LİG GENÇLER
Şampiyon Cihangir
Antrenör Hüseyin Kızmazoğlu
2.Türk Ocağı
Antrenör Bayram Dağgül
3.Yenicami
Antrenör Burcan Cantaş
Yardımcı Antrenör Hasan Özkan
U21 BÖLGESEL 1.LİG KIRMIZI GRUP GENÇLER
Şampiyon Dumlupınar
Antrenör Hüseyin Gökhan Eser
Yardımcı Ant.Evren Mürsel
2.Maraş Gençlik
Antrenör Hüseyin Özkuyucu
3.Dipkarpaz
Antrenör Murat Efe
U21 BÖLGESEL 1.LİG BEYAZ GRUP GENÇLER
Şampiyon Hamitköy
Antrenör Hamdi Öğütçü
Yardımcı Ant.Özgür Özzeki
Kaleci Antrenörü Teysir Tarazi
2.Düzkaya
Antrenör Umut Güden
3.Karşıyaka
Antrenör Serdar Özsönmezer
AHMED SAMİ TOPCAN KUPASI
Şampiyon Cihangir
Antrenör Hüseyin Kızmazoğlu
AHMED SAMİ TOPCAN KUPASI FİNALİST
Dumlupınar
Antrenör Hüseyin Gökhan Eser
Yardımcı Ant.Evren Mürsel
BTM (BÖLGELER TERFİ MÜSABAKALARI) 1.LİG
KIRMIZI GRUP
Şampiyon Mesarya
Antrenör Mehmet Emin Zaim
Kaleci Antrenörü Ali Rıza Leventler
BEYAZ GRUP
Şampiyon Düzkaya
Antrenör Orçun Volkan
Yardımcı Antrenör Serkan Zeyin
PLAY-OFF’TAN GELEN
Karşıyaka
Antrenör Bayram Paşaoğulları
Antrenör Serdar Özsönmezer
U17 LİGİ
Şampiyon Yenicami
Antrenör Oğuz Karayel
2.Küçük Kaymaklı
Teknik direktör Mehmet Merteroğlu
Antrenör Mustafa Özpolili
3.Gaü-Çetinkaya
Antrenör Cemal Paşa
U15 YILDIZLAR LİGİ
Şampiyon Binatlı
Antrenör Ulun Cam
Yardımcı Antrenör Kaan Cesur
2.Yenicami
Antrenör Erdoğan Emiroğulları
Yardımcı Antrenör Ekrem Zaifoğlu
Kaleci Antrenörü Mustafa Dağman
BÖLGELER TERFİ MÜSABAKASI (BTM) 2016-2017
Şampiyon Çanakkale
Antrenör Serkan Ekşici
Kaleci Antrenörü Önem Fenercioğlu
Şampiyon Görneç
Antrenör Salih Bilal
U15 YILDIZLAR LİGİ 2016-2017
Şampiyon Dumlupınar
Antrenör Evren Bahtıkara
Yardımcı Antrenör Hüseyin Gökhan Eser
Kaleci Antrenörü Hüseyin Mertol
2.Yenicami
Antrenör Erdoğan Emiroğulları
Yardımcı Antrenör İsmail Pirgalı
Kaleci Antrenörü Mustafa Dağman
KADINLAR LİGİ 2016-2017
Şampiyon Göçmenköy
Antrenör Önder Mutsuzlar
Yardımcı Antrenör Münür Çavuş
2.Çanakkale
Antrenör Önem Fenercioğlu