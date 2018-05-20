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Teknik adam Oscarları dağıtılacak

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Kıbrıs Türk Futbol Antrenörleri Derneği geleneksel yılın başarılı antrenörleri ödül töreninde 60 teknik adam ödül alacak

Teknik adam Oscarları dağıtılacak
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Kıbrıs Türk Futbol Antrenörleri Derneği (KTFAD) geleneksel olarak düzenlediği yılın başarılı antrenörleri ödül töreni gerçekleştiriliyor.

Dernek başkanı Süleyman Göktaş ve yönetim kurulu üyeleri tarafından tüm liglerde 2017-2018 futbol sezonu sonunda başarılı olan teknik adamlar ve antrenörleri değerlendirmeye alınarak kriterlere uygun olanlar belirlendi. 22 Mayıs Salı akşamı dernek lokalinde saat 20:00 da gerçekleştirilecek olan yıl sonu başarılı antrenörler ödül törenine “Futbol Ailesi” içerisinde yer alan Futbol Federasyonu yetkilileri, Hakemler Derneği yetkilileri, Dernek yönetim kurulu ve üyeleri, kulüp başkanları, Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği başkanı İsmail Dilber, Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği yetkilileri ile basın mensupları katılacak.

13 Teknik Direktör, 9 A, 1 B, 26 C Lisans Antrenörler, 11 Kaleci Antrenörü Toplam 60 teknik adam ödül alacak. 2017-2018 Futbol sezonunda tüm liglerimizde başarılı olan teknik direktörler ve antrenörlerimiz liglere göre şöyle belirlendi.

K-PET SÜPER LİG

Şampiyon Yenicami

Teknik Direktör Sedat Devecioğlu 

Yardımcı Antrenör Özgü Bayraktar

Kaleci Antrenörü Hakan Dervişoğlu 

2.Doğan Türk Birliği  

Teknik Direktör Caner Oshan

Yardımcı Antrenör Afün Girgen

Kaleci Antrenörü Zafer Emingün

3.Gaü-Çetinkaya 

Teknik Direktör Turan Altay 

Yardımcı Antrenör Cemal Paşa

Kaleci Antrenörü Ali Erkan

TAHSİN MERTEKÇİ KIBRIS KUPASI  

Şampiyon Cihangir  

Teknik Direktör Toygar Davulcu 

Yardımcı Teknik Direktör Hasan Burgaç

Kaleci Antrenör Özalp Sarıcaoğlu    

TAHSİN MERTEKÇİ KIBRIS KUPASI FİNALİST

Mağusa Türk Gücü

Teknik Direktör Ali Oraloğlu

Yardımcı Teknik Direktör Batu Seyis

Kaleci Antrenör Memiş Nay   

SÜPER KUPA

Şampiyon  

Teknik Direktör Mehmet Bolkan

Yardımcı Antrenör Bayram Dağgül

Kaleci Antrenör Mehmet Yeşilleme   

SÜPER KUPA FİNALİST

Şampiyon Yenicami

Teknik Direktör Sedat Devecioğlu 

Yardımcı Antrenör Özgü Bayraktar

Kaleci Antrenörü Hakan Dervişoğlu 

K-PET 1. LİG  

Şampiyon Gönyeli 

Antrenör Emre Perçinci    

Yardımcı Antrenörü Arif Pınardan, Kadir Hakel

Kaleci Antrenörü Tugay Atiker

2.Esentepe   

Teknik Direktör Davut Kansu  

 PLAY-OFF’TAN GELEN

Girne Halk Evi

Teknik Direktör Mustafa Özarabacı   

CONİFA 2017 AVRUPA FUTBOL ŞAMPİYONASI

2.KKTC Milli Takım

Teknik Direktör Fırat Canova 

Yardımcı Teknik Direktör Bülent Aytaç

Kaleci Antrenör Mahmut Yaman

U21 SÜPER LİG GENÇLER 

Şampiyon Cihangir   

Antrenör Hüseyin Kızmazoğlu 

2.Türk Ocağı

Antrenör Bayram Dağgül

3.Yenicami

Antrenör Burcan Cantaş

Yardımcı Antrenör Hasan Özkan   

U21 BÖLGESEL 1.LİG KIRMIZI GRUP GENÇLER

Şampiyon Dumlupınar

Antrenör Hüseyin Gökhan Eser

Yardımcı Ant.Evren Mürsel   

2.Maraş Gençlik

Antrenör Hüseyin Özkuyucu

3.Dipkarpaz   

Antrenör Murat Efe

U21 BÖLGESEL 1.LİG BEYAZ GRUP GENÇLER

Şampiyon Hamitköy

Antrenör Hamdi Öğütçü 

Yardımcı Ant.Özgür Özzeki

Kaleci Antrenörü Teysir Tarazi

2.Düzkaya 

Antrenör Umut Güden

3.Karşıyaka 

Antrenör Serdar Özsönmezer

AHMED SAMİ TOPCAN KUPASI

Şampiyon Cihangir   

Antrenör Hüseyin Kızmazoğlu

AHMED SAMİ TOPCAN KUPASI FİNALİST

Dumlupınar  

Antrenör Hüseyin Gökhan Eser

Yardımcı Ant.Evren Mürsel   

BTM (BÖLGELER TERFİ MÜSABAKALARI) 1.LİG

KIRMIZI GRUP

Şampiyon Mesarya

Antrenör Mehmet Emin Zaim

Kaleci Antrenörü Ali Rıza Leventler

BEYAZ GRUP

Şampiyon Düzkaya 

Antrenör Orçun Volkan

Yardımcı Antrenör Serkan Zeyin

PLAY-OFF’TAN GELEN

Karşıyaka

Antrenör Bayram Paşaoğulları

Antrenör Serdar Özsönmezer

U17 LİGİ

Şampiyon Yenicami   

Antrenör Oğuz Karayel  

2.Küçük Kaymaklı 

Teknik direktör Mehmet Merteroğlu

Antrenör Mustafa Özpolili

3.Gaü-Çetinkaya 

Antrenör Cemal Paşa 

U15 YILDIZLAR LİGİ

Şampiyon Binatlı 

Antrenör Ulun Cam

Yardımcı Antrenör Kaan Cesur

2.Yenicami

Antrenör Erdoğan Emiroğulları

Yardımcı Antrenör Ekrem Zaifoğlu

Kaleci Antrenörü Mustafa Dağman

BÖLGELER TERFİ MÜSABAKASI (BTM) 2016-2017

Şampiyon Çanakkale

Antrenör Serkan Ekşici

Kaleci Antrenörü Önem Fenercioğlu

Şampiyon Görneç

Antrenör Salih Bilal

U15 YILDIZLAR LİGİ 2016-2017

Şampiyon Dumlupınar   

Antrenör Evren Bahtıkara

Yardımcı Antrenör Hüseyin Gökhan Eser

Kaleci Antrenörü Hüseyin Mertol 

2.Yenicami

Antrenör Erdoğan Emiroğulları

Yardımcı Antrenör İsmail Pirgalı

Kaleci Antrenörü Mustafa Dağman

KADINLAR LİGİ 2016-2017

Şampiyon Göçmenköy   

Antrenör Önder Mutsuzlar

Yardımcı Antrenör Münür Çavuş 

2.Çanakkale 

Antrenör Önem Fenercioğlu

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