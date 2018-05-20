Teknik adam Oscarları dağıtılacak

Kıbrıs Türk Futbol Antrenörleri Derneği geleneksel yılın başarılı antrenörleri ödül töreninde 60 teknik adam ödül alacak

Kıbrıs Türk Futbol Antrenörleri Derneği (KTFAD) geleneksel olarak düzenlediği yılın başarılı antrenörleri ödül töreni gerçekleştiriliyor.

Dernek başkanı Süleyman Göktaş ve yönetim kurulu üyeleri tarafından tüm liglerde 2017-2018 futbol sezonu sonunda başarılı olan teknik adamlar ve antrenörleri değerlendirmeye alınarak kriterlere uygun olanlar belirlendi. 22 Mayıs Salı akşamı dernek lokalinde saat 20:00 da gerçekleştirilecek olan yıl sonu başarılı antrenörler ödül törenine “Futbol Ailesi” içerisinde yer alan Futbol Federasyonu yetkilileri, Hakemler Derneği yetkilileri, Dernek yönetim kurulu ve üyeleri, kulüp başkanları, Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği başkanı İsmail Dilber, Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği yetkilileri ile basın mensupları katılacak.

13 Teknik Direktör, 9 A, 1 B, 26 C Lisans Antrenörler, 11 Kaleci Antrenörü Toplam 60 teknik adam ödül alacak. 2017-2018 Futbol sezonunda tüm liglerimizde başarılı olan teknik direktörler ve antrenörlerimiz liglere göre şöyle belirlendi.

K-PET SÜPER LİG

Şampiyon Yenicami

Teknik Direktör Sedat Devecioğlu

Yardımcı Antrenör Özgü Bayraktar

Kaleci Antrenörü Hakan Dervişoğlu

2.Doğan Türk Birliği

Teknik Direktör Caner Oshan

Yardımcı Antrenör Afün Girgen

Kaleci Antrenörü Zafer Emingün

3.Gaü-Çetinkaya

Teknik Direktör Turan Altay

Yardımcı Antrenör Cemal Paşa

Kaleci Antrenörü Ali Erkan

TAHSİN MERTEKÇİ KIBRIS KUPASI

Şampiyon Cihangir

Teknik Direktör Toygar Davulcu

Yardımcı Teknik Direktör Hasan Burgaç

Kaleci Antrenör Özalp Sarıcaoğlu

TAHSİN MERTEKÇİ KIBRIS KUPASI FİNALİST

Mağusa Türk Gücü

Teknik Direktör Ali Oraloğlu

Yardımcı Teknik Direktör Batu Seyis

Kaleci Antrenör Memiş Nay

SÜPER KUPA

Şampiyon

Teknik Direktör Mehmet Bolkan

Yardımcı Antrenör Bayram Dağgül

Kaleci Antrenör Mehmet Yeşilleme

SÜPER KUPA FİNALİST

Şampiyon Yenicami

Teknik Direktör Sedat Devecioğlu

Yardımcı Antrenör Özgü Bayraktar

Kaleci Antrenörü Hakan Dervişoğlu

K-PET 1. LİG

Şampiyon Gönyeli

Antrenör Emre Perçinci

Yardımcı Antrenörü Arif Pınardan, Kadir Hakel

Kaleci Antrenörü Tugay Atiker

2.Esentepe

Teknik Direktör Davut Kansu

PLAY-OFF’TAN GELEN

Girne Halk Evi

Teknik Direktör Mustafa Özarabacı

CONİFA 2017 AVRUPA FUTBOL ŞAMPİYONASI

2.KKTC Milli Takım

Teknik Direktör Fırat Canova

Yardımcı Teknik Direktör Bülent Aytaç

Kaleci Antrenör Mahmut Yaman

U21 SÜPER LİG GENÇLER

Şampiyon Cihangir

Antrenör Hüseyin Kızmazoğlu

2.Türk Ocağı

Antrenör Bayram Dağgül

3.Yenicami

Antrenör Burcan Cantaş

Yardımcı Antrenör Hasan Özkan

U21 BÖLGESEL 1.LİG KIRMIZI GRUP GENÇLER

Şampiyon Dumlupınar

Antrenör Hüseyin Gökhan Eser

Yardımcı Ant.Evren Mürsel

2.Maraş Gençlik

Antrenör Hüseyin Özkuyucu

3.Dipkarpaz

Antrenör Murat Efe

U21 BÖLGESEL 1.LİG BEYAZ GRUP GENÇLER

Şampiyon Hamitköy

Antrenör Hamdi Öğütçü

Yardımcı Ant.Özgür Özzeki

Kaleci Antrenörü Teysir Tarazi

2.Düzkaya

Antrenör Umut Güden

3.Karşıyaka

Antrenör Serdar Özsönmezer

AHMED SAMİ TOPCAN KUPASI

Şampiyon Cihangir

Antrenör Hüseyin Kızmazoğlu

AHMED SAMİ TOPCAN KUPASI FİNALİST

Dumlupınar

Antrenör Hüseyin Gökhan Eser

Yardımcı Ant.Evren Mürsel

BTM (BÖLGELER TERFİ MÜSABAKALARI) 1.LİG

KIRMIZI GRUP

Şampiyon Mesarya

Antrenör Mehmet Emin Zaim

Kaleci Antrenörü Ali Rıza Leventler

BEYAZ GRUP

Şampiyon Düzkaya

Antrenör Orçun Volkan

Yardımcı Antrenör Serkan Zeyin

PLAY-OFF’TAN GELEN

Karşıyaka

Antrenör Bayram Paşaoğulları

Antrenör Serdar Özsönmezer

U17 LİGİ

Şampiyon Yenicami

Antrenör Oğuz Karayel

2.Küçük Kaymaklı

Teknik direktör Mehmet Merteroğlu

Antrenör Mustafa Özpolili

3.Gaü-Çetinkaya

Antrenör Cemal Paşa

U15 YILDIZLAR LİGİ

Şampiyon Binatlı

Antrenör Ulun Cam

Yardımcı Antrenör Kaan Cesur

2.Yenicami

Antrenör Erdoğan Emiroğulları

Yardımcı Antrenör Ekrem Zaifoğlu

Kaleci Antrenörü Mustafa Dağman

BÖLGELER TERFİ MÜSABAKASI (BTM) 2016-2017

Şampiyon Çanakkale

Antrenör Serkan Ekşici

Kaleci Antrenörü Önem Fenercioğlu

Şampiyon Görneç

Antrenör Salih Bilal

U15 YILDIZLAR LİGİ 2016-2017

Şampiyon Dumlupınar

Antrenör Evren Bahtıkara

Yardımcı Antrenör Hüseyin Gökhan Eser

Kaleci Antrenörü Hüseyin Mertol

2.Yenicami

Antrenör Erdoğan Emiroğulları

Yardımcı Antrenör İsmail Pirgalı

Kaleci Antrenörü Mustafa Dağman

KADINLAR LİGİ 2016-2017

Şampiyon Göçmenköy

Antrenör Önder Mutsuzlar

Yardımcı Antrenör Münür Çavuş

2.Çanakkale

Antrenör Önem Fenercioğlu