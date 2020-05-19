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Tekin: Beş yıldır bekliyoruz

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Ömer Faruk Tekin, “Parası ayrılmış olmasına rağmen toprak zeminli sahamızı çim zeminli yapmak için 5 yıldır girişimler yapıyoruz.Ancak süreç içerisinde bu konuda gerekli çalışmalar başlatılmadı.” açıklamasını yaptı

Tekin: Beş yıldır bekliyoruz

Niyazi ERGÜLEN

BTM İkinci Lig kulüplerinden Gayretköy Gazi Spor Kulübü başkanı Ömer Faruk Tekin, sahalarının çim zeminli yapılması için 5 yıldır beklediklerini açıkladı.

Ömer Faruk Tekin’in açıklamaları şöyle:

“Gayretköy Gazi Spor Kulübü olarak toprak zeminli sahamızı çim zeminli yapmak için 5 yıldır girişimler yapıyoruz.

5 yıl önce Türkiye’nin Kıbrıs İşlerinden de sorumlu bakanı Recep Akdağ köyümüzü ziyaret ettiğinde kendisine bu isteğimizi ilettik. Kendisi de bununla ilgilenip, gerekli maddiyatı bağlı bulunduğumuz Güzelyurt Belediyesi’ne aktarılmasını sağladı. Bun da gerekli yerlerden teyit ettik.

Ancak süreç içerisinde bu konuda gerekli çalışmalar başlatılmadı. Yıllar içerisinde projeyi küçültmemize rağmen çalışmaların başlatılmasını sağlayamadık.

Çok başarılı çalışmalar yapan Güzelyurt Belediyesi başkanımızın da bu konuda gerekli hassasiyeti göstermesini ve kısa süre içerisinde toprak zeminli sahamızı çim zeminli yapmak için çalışmaların başlatılmasını istiyoruz.”

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