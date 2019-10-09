Tek kayıpsız Ocak

K-Pet Süper Ligde dördüncü hafta geride kalırken, liderliğe yükselen Türk Ocağı, puan kayıpsız yoluna devam eden takım oldu

İkinci Yenicami namağlup diğer takım olurken, Çetinkaya ile Binatlı ise henüz puanla tanışmazken, Lefke de galibiyet alamadı

K-Pet Süper Lig Gol Krallığı yarışında Mishali 7 golle önde giderken, Abaka 6 gole ulaştı. John Ebuka, Billy, Weston, Remzi ve Osman ise 4’er golle sıralanıyorlar

Haftanın Takımı: Cihangir

Cihangir çok iyi bir başlangıç yaptığı sezonda, iyi gidişini Baf Ülkü Yurdu karşısında da sürdürürken, aldığı farklı galibiyetle üst sıralardaki mücadelesini sürdürdü

Haftanın Yıldızı: Cevdet Alıcı (Türk Ocağı)

Türk Ocağı’nın genç yıldızı Cevdet Alıcı, Küçük Kaymaklı maçında oyuna girdikten sonra attığı 2 golle galibiyetin ve liderliğin mimarı oldu

Haftanın Teknik Adamı: Ahmet Sakallı (Hamitköy)

Hamitköy, Gençlik Gücü ile deplasmanda oynadığı maça takımını farklı bir taktik anlayışla çıkarırken, yerinde müdahalelerle de galibiyetin gelmesini sağladı

Haftanın Hakemi: Kerem Eran (Gençlik Gücü – Hamitköy)

Haftanın en zorlu maçı olan Gençlik Gücü – Hamitköy maçının hakemi Kerem Eran, yardımcıları ile başarılı bir yönetim sergilerken, verdiği penaltı ve kırmızı kartları da doğruydu

Haftanın Kare Ası

Kemal (Gönyeli)

Halil İbrahim (Hamitköy)

Uğur (MTG)

Okoli (Göçmenköy)

Haftanın On Biri

Dursun (DTB)

Reşit (Göçmenköy)

Mehmet Erol (MTG)

Eray (Gönyeli)

İlker (TOL)

Mehmet Gürlü (MTG)

Ahmet Coşkun (Göçmenköy)

Eric (Cihangir)

Dinopeter (MTG)

Musa (Cihangir)

John (Hamitköy)

K-PET Süper Ligde 4. haftada alınan sonuçlar şöyle:

Binatlı – Doğan TB: 0-3

G.Gücü – Hamitköy: 2-4

Düzkaya – Gönyeli: 0-1

Cihangir – Merit A. Yeşilova : 4-1

Türk Ocağı – K. Kaymaklı 2-0

Baf Ülkü Yurdu 8-0

Göçmenköy – Çetinkaya 4-1

Yenicami – Lefke, 2-2

K-Pet Süper Lig Puan Tablosu



K-PET Süper Ligde 5. haftanın programı şöyle:

11 Ekim Cuma, saat 19:00

Baf Ülkü Yurdu – Çetinkaya

12 Ekim Cumartesi, saat 15:30

Gönyeli – Cihangir

K. Kaymaklı - Mağusa Türk Gücü

Merit A. Yeşilova – Türk Ocağı

14 Ekim Pazartesi, saat 19:00

Doğan TB – Gençlik Gücü

Hamitköy – Düzkaya

Lefke – Binatlı

Yenicami – Göçmenköy