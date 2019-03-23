Dumlupınar yönetim kurulu, Göçmenköy maçı sonrasında maçın hakemi Serkan Şimşek’e büyük tepki gösterirken, tek isteklerinin adalet olduğunu belirtti

Mehmet Evram başkanlığındaki Dumlupınar yönetim kurulu, Göçmenköy maçı sonrasında maçın hakemi Serkan Şimşek’e büyük tepki gösterdi.

Uzatma dakikalarında kalelerinde gördükleri gol ile lider Göçmenköy karşısında 1 puana razı olan Dumlupınar yönetim kurulunun açıklaması şöyle:

“Tek istediğimiz adalettir! Artık yeter!

Dumlupınar maçlarında bugüne kadar hiçbir hakem maç sonu polis koruması ile sahadan çıkmamıştır. Hiçbir hakem tehdit edilmemiştir, hiçbir hakem darp edilmemiştir. Hakemlerin hatalarını hep iyi niyetli yorumlayarak ‘İnsandır, hata yapar!’ dedik.

Bu sezon olağan dışı maçlar oynadık. Şanssızlık ve beceriksizlik neticesinde puanlar verdik. Ama 2. devrenin başlamasıyla yapılan hakem hataları bariz bir şekilde ‘insan hatası’ olmaktan çıkmış, art niyetli bir operasyona dönüşmüştür.

Dün aleyhimize verilen penaltı öncesi oyuncumuza yapılan faulün verilmemesi art niyettir ve bardak taşmıştır. Pazartesileri dilenen özürler artık teselli vermiyor.

Mağusa takımı olmak, Mağusalı olmak, dernekten uzak olup hakemlerle tavla oynayamamak suç olmamalı. İşlemediğimiz bir suçun bedelini ödüyoruz. Böyle gitmez, gitmemeli!