Tek atımlık dum dum kurşunu

Yer: Mağusa Dr. Fazıl Küçük Stadı

Hakemler: Hüseyin Özkan, Emine Yarkın, Yusuf Bakar

Yonpaş Dumlupınar: Türkkan, Emir, Abbas, Mert, İsmail, Ender, Berke, Hicabi (62' Tahsin), Hüseyin Kayalılar, Turgut (70' Burak), Ali Yıldırım (90' Mert)

Maraş: Volkan, Yavmi, Mustafa, Eray, Ahmet Dölek, Ramazan, Göktuğ (46' Salih), Gökhan (46' Eren), Kasım, Mehmet Göreli (87' Ali Çil), Mehmet Çil

Gol: 20' Hicabi (Dumlupınar)

K-PET Birinci Lig’de oynanan Mağusa derbisinde Dumlupınar, Maraş’ı yeni transferi Hicabi’nin ilk devredeki golüyle mağlup ederek ikinci devreye iyi bir başlangıç yaptı.

Maça Dumlupınar daha etkili başlarken, Hicabi 20. dakikada takımını 1-0 öne geçirdi. Bu ilk devrenin tek golü oldu.

İkinci devrede Dumlupınar’dan Hüseyin Kayalılar 67’de, Maraş’ta ise Salih Kemaneciler 87’de kırmızı kart gördüler. Dumlupınar bu devrede Turgut ile bir de penaltı vuruşundan yararlanamamasına rağmen, maçı 1-0 kazanmayı başardı.