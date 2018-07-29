Tek aday Yemen

Çetinkaya'da Salı akşamı yapılacak olan genel kurul öncesinde başkan adaylığı başvuru süresi dün akşam doldu. Divan heyetine başkan adaylığı için tek başvuru yapan isim ise Süleyman Yemen oldu. Süleyman Yemen saat 18:30'da başlayacak olan genel kurulda üyelerden onay isteyecek.
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