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Tek aday Yemen

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Tek aday Yemen
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Çetinkaya'da Salı akşamı yapılacak olan genel kurul öncesinde başkan adaylığı başvuru süresi dün akşam doldu. Divan heyetine başkan adaylığı için tek başvuru yapan isim ise Süleyman Yemen oldu. Süleyman Yemen saat 18:30'da başlayacak olan genel kurulda üyelerden onay isteyecek.

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