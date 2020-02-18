Tek aday Güder

Yıllardır faaliyetlerine ara veren Kıbrıs Türk Futbolcular Derneği, yeniden oluşuma giderken, ilk genel kurulunu da bu akşam yapıyor.

Futbolcuların haklarını savunmayı hedefleyen Futbolcular Derneğinin, saat 20.30'da KTSYD Konferans Salonu'nda yapılacak genel kuruluna başkanlık adaylığı için tek başvuru yapıldı.

Genel Kurul'da adaylığını resmen açıklayan ilk Kaan Güder oldu. Genel kurul gününde de adaylığın kabul edeceği açıklanırken ülkemizdeki tüm futbolculara çağrı yapılarak futbolcuların bu önemli genel kurula katılım göstermeleri istendi.