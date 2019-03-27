Tecrübeli sol ayak Düzova'da

BTM 2. Ligi dördüncü grupta, Mutluyaka, Demirhan, Dilekkaya, Kırıkkale ve Yeniceköy ile mücadele edecek olan Düzova, tecrübeli futbolcu transferleri ile kadrosunu güçlendiriyor.

25 Mart-15 Nisan tarihleri arasındaki transfer dönemi öncesinde Düzova yılların tecrübesi Kenan Gümüşören'i takıma kattı.

Yıllarca Hamitköy'de kaptanlık yaptıktan sonra geçtiğimiz sezonu Mormenekşe'de, geçiren Kenan Gümüşören, Düzova'nın başarısı için ter dökecek. Kenan yapılan hazırlık maçlarında da iyi sinyaller verirken, Düzova'nın bu maçları kazanmasına katkı koydu.