Tatsız – tuzsuz, golsüz

İsmet KARAOSMAN
Kıbrıs Türk Futbol Federasyonunun (KTFF), Sağlık Bakanlığı ile işbirliği içerisinde yaptığı Covid-19 testleri tamamlanıp tüm testler negatif çıktıktan sonra, Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu hazırlık maçlarına izin vermişti.
K-PET Süper Lig ekipleri Baf Ülkü Yurdu ile Gençlik Gücü de dün Üner BerkalpStadında karşılaştılar. Son hazırlık maçlarını oynayan 2 ekibin mücadelesinde tempo oldukça düşük kaldı.
2 takımın futbolcularının da durgun oldukları maçta,Gençlik Gücü’nden Erin isteğiyle önplana çıktı. Takımların mücadelesi ise gol getirmezken, maç başladığı gibi 0 – 0 sona erdi.