Tatsız – tuzsuz, golsüz

Baf Ülkü Yurdu ile Gençlik Gücü, temposuz, vasatın altında geçen maç sonunda golsüz berabere kaldılar

İsmet KARAOSMAN

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonunun (KTFF), Sağlık Bakanlığı ile işbirliği içerisinde yaptığı Covid-19 testleri tamamlanıp tüm testler negatif çıktıktan sonra, Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu hazırlık maçlarına izin vermişti.

K-PET Süper Lig ekipleri Baf Ülkü Yurdu ile Gençlik Gücü de dün Üner BerkalpStadında karşılaştılar. Son hazırlık maçlarını oynayan 2 ekibin mücadelesinde tempo oldukça düşük kaldı.

2 takımın futbolcularının da durgun oldukları maçta,Gençlik Gücü’nden Erin isteğiyle önplana çıktı. Takımların mücadelesi ise gol getirmezken, maç başladığı gibi 0 – 0 sona erdi.