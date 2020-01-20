Tatlısu’ya kan geldi

BTM Birinci Lig Beyaz Grup ekibi Tatlısu’da Hüseyin Ayrılmazkardeşler başkanlığındaki yönetim kurulu takımın yeni teknik adamını belirledi.
Tatlısu’da görevinden istifa eden Seran Kaşif’in yerine takımın başına Yasin Kansu getirildi. Tatlısu genç teknik adam Yasin Kansu yönetiminde çıktığı ilk maçta zirve yarışı yapan Yılmazköy’ü 4-1 mağlup ederek kötü gidişi sonlandırmıştı.
Yasin Kansu son olarak kısa süreliğine, K-PET Süper Lig ekibi Çetinkaya’daMehmet Kemanecioğlu’nun yardımcılığı görevini yapmıştı.