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Tatlısu’dan flaş transfer

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Tatlısu’dan flaş transfer
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BTM Birinci Ligde yeni sezonda şampiyonluk hedefinde olacak olan Tatlısu’da, Hüseyin Ayrılmazkardeşler başkanlığındaki yönetim kurulu transferlere başladı.

Tatlısu yönetimi teknik direktör Seran Kaşif’in istekleri doğrultusunda transferlerine başlarken, flaş bir transfere imza attı.

Bonservisi elinde olan ve birçok takımın formasını giyen etkili sol ayak Ogün Dursun’u transfer eden Tatlısu, yeni transferler gerçekleştirmek için de çalışmalarını sürdürüyor.

Bu arada Ogün Dursun da Tatlısu’ya transferi sonrasında şu açıklamayı yaptı:

“Hedefi olan bu yolda bana inanıp beni bu takıma kazandıran başta hocam Seran Kaşif, kulüp başkanı Hüseyin Ayrılmazkardeşler ve yönetimine teşekkür ederim.” 

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