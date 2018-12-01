banner107
“Protokole hazırız, Türkiye’yi bekliyoruz”
“Protokole hazırız, Türkiye’yi bekliyoruz”
8 0
Naylon poşetler artık paralı
Naylon poşetler artık paralı
50 0
Yusuf Hüdan için yarışacaklar
Yusuf Hüdan için yarışacaklar
22 0
Karşıyaka göze geldi
Karşıyaka göze geldi
214 0
Batmazoğlu Masterleri, Fenerbahçe Masterleri’ni yendi
Batmazoğlu Masterleri, Fenerbahçe Masterleri’ni yendi
70 0
Dr. Küçük sergisi için sanatçılara çağrı
Dr. Küçük sergisi için sanatçılara çağrı
61 0
Evdeki malzemelerin mucizevi yönleri
Evdeki malzemelerin mucizevi yönleri
39 0
Gaziköy, Mesarya’dan takviye yaptı
Gaziköy, Mesarya’dan takviye yaptı
321 0
banner82

Tatlısu– Ortaköy maçı ertelendi

banner27

Ortaköy’ye yıllardır hizmet eden, camianın önde gelen isimlerinden Halil Çimendağ’ın değerli kızı İlden Çimendağ’ın vefatı sebebiyle Tatlısu– Ortaköy maçı ertelendi

banner210
Tatlısu– Ortaköy maçı ertelendi
banner215

Ortaköy ve Yenicami'nin eski futbolcularından, başarılı teknik adam ve Beden Eğitimi öğretmeni Halil Çimendağ’ın değerli kızı İlden Çimendağ dün hayatını kaybetti.

İlden Çimendağ cenazesi bugün öğle namazından sonra Lefkoşa Mezarlığı'na defnedilecek.

Bu arada Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu da açıklama yaparak, BTM 1.Lig’de oynanacak olan Tatlısu HOSK – Ortaköy SK maçını Pazar gününe erteledi.

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu'nun açıklaması şöyle:

"BTM 1.Lig maçı zorunlu tarih değişikliği; 01.bugün BTM 1.Lig’de oynanacak olan Tatlısu– Ortaköy maçı 02.12.2018 Pazar gününe ertelenmiştir. Ortaköy’ye uzun yıllardır hizmet eden ve camianın önde gelen isimleri arasında yer alan Halil Çimendağ’ın değerli kızı İlden Çimendağ’ın vefatı sebebiyle ve Ortaköy yönetim kurulu ile futbolcularının yarın yapılacak olan cenazeye katılacak olmalarından dolayı karşılaşma Pazar’a ertelendi. İlgili karşılaşma 02.12.2018 Pazar günü saat 11.00’de Beylerbeyi Dr. Ali Özsoy Stadı’nda oynanacak."

banner200
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.