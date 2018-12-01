Ortaköy’ye yıllardır hizmet eden, camianın önde gelen isimlerinden Halil Çimendağ’ın değerli kızı İlden Çimendağ’ın vefatı sebebiyle Tatlısu– Ortaköy maçı ertelendi

Ortaköy ve Yenicami'nin eski futbolcularından, başarılı teknik adam ve Beden Eğitimi öğretmeni Halil Çimendağ’ın değerli kızı İlden Çimendağ dün hayatını kaybetti.

İlden Çimendağ cenazesi bugün öğle namazından sonra Lefkoşa Mezarlığı'na defnedilecek.

Bu arada Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu da açıklama yaparak, BTM 1.Lig’de oynanacak olan Tatlısu HOSK – Ortaköy SK maçını Pazar gününe erteledi.

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu'nun açıklaması şöyle:

"BTM 1.Lig maçı zorunlu tarih değişikliği; 01.bugün BTM 1.Lig’de oynanacak olan Tatlısu– Ortaköy maçı 02.12.2018 Pazar gününe ertelenmiştir. Ortaköy’ye uzun yıllardır hizmet eden ve camianın önde gelen isimleri arasında yer alan Halil Çimendağ’ın değerli kızı İlden Çimendağ’ın vefatı sebebiyle ve Ortaköy yönetim kurulu ile futbolcularının yarın yapılacak olan cenazeye katılacak olmalarından dolayı karşılaşma Pazar’a ertelendi. İlgili karşılaşma 02.12.2018 Pazar günü saat 11.00’de Beylerbeyi Dr. Ali Özsoy Stadı’nda oynanacak."