Tatlısu kendine geldi

BTM Birinci Lig Beyaz Grupta son haftalarda kötü sonuçlar alan Tatlısu, teknik adam değişikliği sonrasında galibiyet aldı.

Dr Ali Özsoy Stadındaki Tatlısu - Yılmazköy maçında Ömer Doğru düdük çalarken, Tatlısu baştan sona oyun üstünlüğünü elinde tuttu. Zirve yarışından uzaklaşmak istemeyen rakibi karşısında maça çok hızlı başlayan Tatlısu, 11'de Tolga, 19'da ise Hüseyin ile 2-0 öne geçti. 2-0'dan sonra toparlanan Yılmazköy, Arda Özkan'ın 44'deki golüyle farkı 1'e indirdi. 2-1

İkinci devreye de etkili başlayan Tatlısu, Salih'in 67 ve Ali'nin 70'deki golleriyle maçı 4-1 kazanarak, kendine gelirken Yılmazköy şampiyonluk yarışından iyice uzaklaştı.