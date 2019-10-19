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Tatlısu kalede deneyim dedi

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Tatlısu kalede deneyim dedi
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BTM Birinci Lige iddialı hazırlanan Tatlısu, geçtiğimiz sezon takımda kiralık olarak forma giyen deneyimli kaleci Mustafa Şaşmaz'ı, bonservisli olarak kadrosuna kattı.

Bostancı Bağcıl, Göçmenköy, Vadili ve son olarak Dilekkaya formaları giyen Mustafa Şaşmaz, hazırlık maçlarında sergilediği başarılı performansla dikkat çekti.

Daha önce de Adnan Yıldız ile kalesini  güçlendiren Tatlısu, Baf Ülkü Yurdu'ndan Hüseyin Kieta ve Binatlı'dan Reşat Erkıvanç gibi önemli transferlerle de kadrosunu takviye etti.

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