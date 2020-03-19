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Tatlısu kalecisi Adnan kaza yaptı

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Tatlısu’nun deneyimli kalecisi Adnan Yıldız Lefkoşa-Güzelyurt anayolunda trafik kazası yaparken, tedavisinin ardından taburcu edildi

Tatlısu kalecisi Adnan kaza yaptı

Niyazi ERGÜLEN

BTM Birinci Lig kulüplerinden Tatlısu’nun deneyimli kalecisi Adnan Yıldız dün Lefkoşa-Güzelyurt anayolunun 20. km’lerinde trafik kazası yaptı.

Polis basın subaylığından kaza ile ilgili şu açıklama yapıldı:

“Adnan Yıldız (E-33) yönetimindeki HH 289 plakalı salon araç ile Güzelyurt istikametine doğru dikkatsiz bir şekilde seyrettiği esnada, sürüş hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolun solundan dışarı çıkarak tarla içerisine girdikten sonra, aracının sağ önü ile tarla içerisinde bulunan beton sete çarpıp takla atmıştır.

Kaza sonucu yaralanan Adnan Yıldız kaldırıldığı Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yapılan tedavisinin ardından müşahede altına alınırken, tedavi sonrasında taburcu edildi.”

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