Tatar’dan, KTFF’nin yabancı kararına destek

Başbakan Ersin Tatar, alt yapılara verilen önemin artması gerektiğini söylerken, Kıbrıs Türk Futbol Federasyonunun yabancı oyuncular konusunda aldığı kararı desteklediğini açıkladı

Başbakan Ersin Tatar, koronavirüs salgını sebebiyle faaliyetlerini durduran spor federasyonlarına yapılacak olan katkı konusunda açıklamalarda bulunurken, alt yapılara verilen önemin artması gerektiğini söyledi.

Başbakan Ersin Tatar’ın açıklamaları şöyle:

“Spor fonu değerlendiriliyor. Bunlar spor için kullanılacaktır. Spor bizim önceliklerimizdendir. Çünkü spor demek gençlik demektir. Ama federasyonlar, kulüpler herkes kendi tasarrufunu yapacak. Alt yapılara verilen önemin artması gerekmektedir.

Bizler yabancı oyuncuların değerlerini biliyoruz. Çok değerli sporcular ülkemize geliyor. Ama ekonomik nedenlerden dolayı içimize kapanmak zorundayız.

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu başkanı Hasan Sertoğlu ve ekibini yabancı oyuncular konusunda aldığı kararı destekliyorum. Çünkü ekonomik tedbir açısından alt yapılara yönelmek daha akılcı olacaktır. Alt yapılardan birçok yetenekli sporcununun çıkacağını ve yeni yıldızlar yetişeceğini düşünüyorum.”