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Tatar, MTG yönetimi ile görüştü

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Tatar, MTG yönetimi ile görüştü
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Başbakan Ersin Tatar, Mağusa Türk Gücü (MTG) Spor Kulübü yönetim kurulu üyelerini kabul ederek görüştü.
Başbakanlıktan yapılan açıklamaya göre, şeref salonunda gerçekleşen kabulde MTG Başkanı Koral Bozkurt, kulüp faaliyetleriyle ilgili bilgi verdi.
Kabul sonunda Koral Bozkurt ve yönetim kurulu üyeleri Başbakan Ersin Tatar’a futbolcuların imzasını taşıyan bir MTG forması, atkı ve flama da hediye etti.

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