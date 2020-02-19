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Taşkent’te alt yapı çalışmaları başladı

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Taşkent’te alt yapı çalışmaları başladı

Taşkent Spor Kulübü, Ahmet Bengihan başkanlığında oluşturulan yönetim kurulunun girişimlerini faaliyete geçtikten sonra girişimlerini sürdürüyor.

Taşkent Sahasının tellenmesi için faaliyetler başlatıldıktan sonra bu kez de kulübe futbolcu kazandırmak için alt yapı çalışmalarına başlandı. Taşkent Muhtarlığının ve Dikmen Belediyesinin de katkılarıyla kulüp yönetiminin başlattığı antrenmanlar, Dikmen Dr Fazıl Küçük Stadında yapılıyor. Takımın antrenörlüğünü ise Ortaköy’de futbolcu olarak görev yapan Hüseyin Akkurt üstlendi.

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