Tarihi galibiyet Doğan'ın

Karadağ'da ışıklar altında oynanan ilk maç olarak tarihe geçen Lefke - Doğan Türk Birliği maçını kazanan Doğan Türk Birliği, tarihe not edilen galibiyeti aldı. Doğan Türk Birliği teknik direktörü Caner Oshan yaptığı hamlelerle galibiyetin gelmesini sağladı

YER: Lefke 16 Ağustos Stadı

HAKEMLER: Turgay Misk-Hakan Gök-Zekai Töre

LEFKE: M.Özeralp-M.Toros(Zekai dk. 80)-Aykut-Rahmi-Zihni-Allen-Kaan-Semih-Candy-Yılmaz-Burak(Kasım dk.69)

Doğan Türk Birliği: Ozan-H.Kanlı-A.Sönmez-Rahemm-uincy(A.Coşkun dk.75)-Emek-Koral-Rasag-Aydın(A.Saygı dk.58)-Kenan(A.Savaşan dk.86)-S.Saygı-

GOLLER: Dk.10 Burak(LEFKE), Dk. 20 Rasag, dk.76 Selim Saygı(Doğan Türk Birliği)

Lefke Ağustos Stadı'nda ilk kez oynanan gece maçında, Doğan Türk Birliği geriye düşmesine rağmen deplasmanda oynadığı maçı kazanmasını bilerek, ikinciliğe yükseldi.

10. dakikada gelişen Lefke atağında M.Toros’un pasında topla birlikte rakip ceza alanına giren Candy üzerine gelen kaleci Ozan’dan kurtulmak istedi. İki futbolcu arasından seken topu Doğan’lı oyuncular uzaklaştıramadı. Topu önünde bulan Burak sert bir vuruşla topu ağlara yollayarak Lefke’yi 1-0 öne geçirdi.

17. dakikadaki Lefke atağında Yılmaz’ın güzel pasında Burak rakibinin müdahalesine ragmen yaptığı kafa vuruşunda top a farkla üstten dışarı gitti.

20. dakikada skora denge geldi. Bu dakikada topla buluşan Rasag ceza alanının sağ tarafından kaleyi gördüğü andaki vuruşunda defansa da çarpan top kaleci Mehmet’i yanıltıp ağlara gidince Doğan Türk Birliği skoru 1-1 yaptı.

28. dakikada Lefke adına Candy’nin kullandığı kornerde top defanstan sekti. Havalanan topa Zihni kafa ile vurdu. Altı pas içerisinde Semih’in röveşata ile kaleye göndermek istediği top az farkla üstten dışarı çıktı.

30. dakikada Lefke’den, Candy’nin rakip ceza alanının hemen üzerinden çok sert vuruşunda top üst direği sıyırarak auta gitti.

38. dakikadaki Doğan Türk Birliği atağında Quıncy ceza alanı dışından mükemmel bir vuruş yaptı, top az farkla üstten dışarı gitti.

46. dakikadaki Lefke atağında Semih’in pasında Yılmaz sol taraftan rakip ceza alanına güzel bir orta yaptı. Bu topa yine Semih kafa ile vurdu ancak top direğin hemen yanından dışarı çıktı. Bu pozisyonda Semih kısa süreli bir sakatlık yaşadı.

73. dakikada Doğan Türk Birliği rakip ceza alanının yaklaşık 10 metre dışında bir serbest vuruş kazandı. Koral’ın vuruşunda top kaleci Mehmet’te kaldı.

76. dakikada Doğan Türk Birliği öne geçti. Lefke’den Allen kendi ceza alanı önünde topla gereğinden fazla oynayınca topu rakip futbolcu S.Saygı’ya kaptırdı. Selim de ceza alanı üzerinden sert ve düzgün bir vuruş yaparak takımını 2-1 öne geçiren golü attı.

86. dakikada Lefke adına günün başarılı sayılan isimlerinden Semih’in pasında Candy topla buluştu. Rakibini şık bir çalımla geçmesine rağmen ceza alanı üzerinden çok kötü bir vuruş yaparak topu farklı şekilde dışarı attı.

Maç da bu skorla sonuçlandı ve Doğan Türk Birliği puanını 27 yaparken, Lefke 14 puanda kaldı.