Tarih de skor da kazanan da tekerrür etti

Merit Alsancak Yeşilova, 3 penaltı golünün atıldığı maçta Binatlı’yı deplasmanda mağlup ederek ikinci devreye iyi bir başlangıç yaptı. Binatlı ise evindeki maçı kaybederek sıkıntılı bölgede kaldı. Sezonun ilk devresinde de Yeşilova, Binatlı’yı aynı skorla geçmişti

Stad: Üner Berkalp Stadı Hakemler: Serhan Şimşek, Necmi Bulut, Burak Mandıralı Binatlı: Yunus, Abdullah (Dk.84 Ayhan) Debola, Berkem, Mehmet Ali (Dk. 38 Cenkay) Mustafa, Bayram, Serkan (Dk.70 Tuğrul) Habibi, Alattin, Moses Yeşilova: Kemal, Emin, Mejdi, Mustafa Salk, Memduh (Dk.90 Mehmet) Burak (Dk.59 Quincy) Mbah, Yasin (Dk.77 İlyas) Fidelis, Mustafa Vardi, Billy Mehmet K-PET Süper Ligin 16. haftasında Binatlı’ya konuk olan Merit Alsancak Yeşilova, karşılaşmayı 5-3 kazanarak zirve yolundaki yürüyüşüne devam etti. Üner Berkalp Stadında oynanan maçta Yeşilova’nın gollerini Billy penaltıdan 2, Mbah 2 ve Burak attı. Binatlı’nın golleri Serkan, Berkem ve Moses’dan geldi. Maça hızlı başlayan konuk ekip, 11. dakikada Billy Mehmet’in penaltı golüyle 1-0 öne geçti. Golden sonra Yeşilova 34. Mbah ile farkı 2’ye çıkarırken ilk devre Yeşilova’nın 2-0’lık üstünlüğüyle sonuçlandı. Maçın ikinci yarısında Yeşilova, 47. dakikada Burak Koçar’ın golüyle farkı 3’e çıkardı. 0-3 Rahatlayan rakibi karşısında 54. dakikada Serkan ile skoru 3-1’e getiren Binatlı 79. dakikada penaltıdan kaptan Berkem ile farkı 1’e indirdi. Ancak Billy Mehmet yine penaltıdan kaydettiği golle skoru 4-2 yaparak takımını rahatlattı. 86. dakikada Moses skoru 4-3’e getirse de, sahneye son çıkan Mbah son sözü söylerken maçın skorunu tayin etti. 3-5