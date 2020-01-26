Tarih de skor da kazanan da tekerrür etti

Stad: Üner Berkalp Stadı
Hakemler: Serhan Şimşek, Necmi Bulut, Burak Mandıralı
Binatlı: Yunus, Abdullah (Dk.84 Ayhan) Debola, Berkem, Mehmet Ali (Dk. 38 Cenkay) Mustafa, Bayram, Serkan (Dk.70 Tuğrul) Habibi, Alattin, Moses
Yeşilova: Kemal, Emin, Mejdi, Mustafa Salk, Memduh (Dk.90 Mehmet) Burak (Dk.59 Quincy) Mbah, Yasin (Dk.77 İlyas) Fidelis, Mustafa Vardi, Billy Mehmet
K-PET Süper Ligin 16. haftasında Binatlı’ya konuk olan Merit Alsancak Yeşilova, karşılaşmayı 5-3 kazanarak zirve yolundaki yürüyüşüne devam etti. Üner Berkalp Stadında oynanan maçta Yeşilova’nın gollerini Billy penaltıdan 2, Mbah 2 ve Burak attı. Binatlı’nın golleri Serkan, Berkem ve Moses’dan geldi.
Maça hızlı başlayan konuk ekip, 11. dakikada Billy Mehmet’in penaltı golüyle 1-0 öne geçti. Golden sonra Yeşilova 34. Mbah ile farkı 2’ye çıkarırken ilk devre Yeşilova’nın 2-0’lık üstünlüğüyle sonuçlandı.
Maçın ikinci yarısında Yeşilova, 47. dakikada Burak Koçar’ın golüyle farkı 3’e çıkardı. 0-3
Rahatlayan rakibi karşısında 54. dakikada Serkan ile skoru 3-1’e getiren Binatlı 79. dakikada penaltıdan kaptan Berkem ile farkı 1’e indirdi. Ancak Billy Mehmet yine penaltıdan kaydettiği golle skoru 4-2 yaparak takımını rahatlattı. 86. dakikada Moses skoru 4-3’e getirse de, sahneye son çıkan Mbah son sözü söylerken maçın skorunu tayin etti. 3-5