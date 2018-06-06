Taraftarın gönlü Kişmir ve Atakan’dan yana

Küçük Kaymaklı taraftarları, camianın içinden çıkmış olan eski yöneticiler Tigin Kişmir ile Mert Atakan’dan birinin başkan adayı olmasını istiyor

Necati KÜLAHLILAR

Küçük Kaymaklı’da geçtiğimiz sezonki başarısızlık, takım kadrosunda yer alan alt yapıdan yetişen futbolcuların takımdan ayrılması taraftarlar arasında büyük öfke yaratmıştı.

Özellikle sosyal medyaya yansıyan paylaşımlardan sonra hareketlenen Küçük Kaymaklı taraftarları, başkan adaylığı için Tigin Kişmir ile Mert Atakan’a teklif götürdüler. Camianın içinden çıkmış olan Tigin Kişmir ile Mert Atakan’dan birinin başkan adayı olmasını isteyen taraftarlar bu nedenle girişimlerine devam ediyorlar.

Haziran ayında yapılması planlanan genel kurulda mevcut başkan Hasan Tosunoğlu’nun da aday çıkması halinde adaylığını yeniden değerlendirmesi bekleniyor. Bu arada her genel kurul dönemi ismi başkan adaylığı için geçen Mehmet Özler’in ismi de gündemde yer alıyor.