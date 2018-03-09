“Taraftarımız Süper Lig yolunda destek olsun”

Hamitköy Kulüp Başkanı Evren Mannaş, Bostancı Bağcıl maçına Hamitköy taraftarlarını davet ederken, Hamitköy taraftarlarına maç giriş bileti kesilmeyeceğini söyleyip, Süper Lig yolunda taraftar desteğine ihtiyaçları olduğuna vurgu yaptı

Hamitköy’ün başarılı kulüp başkanı Evren Mannaş, Bostancı Bağcıl ile Pazar günü Esat Erdoğmuş Stadı’nda oynayacakları maç öncesinde Hamitköy taraftarlarına çağrıda bulunurken, takımına da Süper Lig yolunda güvendiğini söyledi.

Evren Mannaş’ın, Bostancı Bağcıl maçı öncesinde yaptığı açıklama şöyle:

“Takımımız şu anda ligde üçüncü sırada yer almaktadır. Hedefimiz sezonun sonunda Süper Lige yükselmektir. Bu nedenle de taraftarlarımızın desteğine ihtiyacımız vardır.

Bostancı Bağcıl maçı için de Hamitköy taraftarlarına maç giriş bileti kesilmeyecektir. Tüm taraftarlarımızı ve sempatizanlarımızı bu maça davet ediyorum. Gelsinler ve futbolcularımıza destek vererek, galibiyete katkı koysunlar.

Biz yönetim kurulu olarak takımımızın başarısı için elimizden geleni yapıyoruz. Yönetim kurulumuzun teknik heyetimize ve futbolcularımıza güveni tamdır. Yolun sonunda hedefe varacağımıza inanıyoruz. Çünkü “Bu sene, o senedir.”