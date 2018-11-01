"Taraftar desteği başarıyı artırır"

Evren Mannaş, Akova maçında taraftar desteğinin önemini gördüklerini söylerken, taraftar desteğinin başarıyı artıracağını belirtip, Çanakkale karşısında taraftarları desteğe beklediklerini açıkladı

K-PET Birinci Lig’de liderlik koltuğuna oturan Hamitköy’ün, 6. haftada Akova deplasmanında oynadığı maça Hamitköy taraftarları büyük ilgi göstermiş ve taraftarlar, kırmızı siyah formaları ile tribünlere renk katmıştı.

Hamitköy kulüp başkanı Evren Mannaş, Hamitköy taraftarlarının desteği konusunda açıklama yaparken, şunları:

“Geçtiğimiz hafta deplasmanda 3-2 kazandığımız Akova maçında taraftar desteğinin önemini bir kez daha gördük. Bu nedenle ben maç sonuna kadar takımımızı destekleyen Hamitköy taraftarlarına ve bize centilmence davranan Akovalılar’a teşekkür ederim.

Hamitköy taraftarlarının desteği arttıkça, takımımızın başarısı da artacaktır. Çünkü destek başarıyı artırır. Hamitköy taraftarlarını Pazar günü Çanakkale ile Esat Erdoğmuş Stadı’nda oynayacağımız maçta da desteğe bekliyoruz. Tribünlere gelip futbolcularımızı centilmence desteklesinler. Çanakkale karşısında da saha ve seyirci avantajını da kullanarak, 3 puan almayı hedefliyoruz.”