Tansiyon yükseliyor

K-PET Süper Ligde bugün ve yarın alt ve üst sıraları ilgilendiren, yüksek tansiyonlu maçlar oynanacak

K-PET Liglerinde ilk devrenin sonuna yaklaşılırken, tansiyon da artıyor. 13. haftanın bugün oynanacak maçlarla başlayacak.

K-PET Süper Ligde bugün Üner Berkalp Stadında oynanacak olan Binatlı – Çetinkaya ile yarın Esat Erdoğmuş Stadındaki Hamitköy – Gönyeli maçları alt sıraları yakından ilgilendiren maçlar olarak ön plana çıkıyorlar.

Bugün üst sıraları ilgilendiren maçta, Girne ekipleri Doğan Türk Birliği ile Merit Alsancak Yeşilova, Mete Adanır Stadında karşılaşacaklar. Lider Cihangir ise bugün Cihangir Stadında, Göçmenköy'ü konuk edecek