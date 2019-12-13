Tansel geri dönüyor

Yenicami’de Tansel Ekingen mutluluğu yaşanıyor. Son olarak sezonun 3. haftasında Doğan Türk Birliği deplasmanında forma giyen ve sakatlanarak 58. dakikada oyundan çıkan Tansel, Şht Hüseyin Ruso Stadında oynanacak Küçük Kaymaklı maçı ile birlikte sahalara dönüyor.

Bugün saat 14:00’te Fehim Dayı’nın Küçük Kaymaklı – Yenicami derbi maçında 11 haftalık özlemi bitecek olan Tansel, teknik adam Özgü Bayraktar’ın da elini güçlendirecek. Yenicami’de sakatlığı süren Hasan Evren ve cezalı kaleci Ercan ise maçta oynayamayacaklar.