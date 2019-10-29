Tamer Tuna istifa etti

Süper Lig ekiplerinden Göztepe'nin teknik direktörü Tamer Tuna, görevinden istifa ettiğini açıkladı

Süper Lig'de milli aranın ardından üst üste önce MedipolBaşakşehir'e deplasmanda 2-1, ardından evinde Kasımpaşa'ya 4-1 yenilen Göztepe'de teknik direktör Tamer Tuna görevinden istifa ettiğini açıkladı.

Tamer Tuna, gazetecilere yaptığı açıklamada, Göztepe Kulübü Başkanı Mehmet Sepil'le dünkü açıklamaları sonrası bir görüşme gerçekleştirdiğini belirtti.

"BAŞKANIN YAPTIĞI AÇIKLAMA SONRASINDA AYRILMA KARARI ALDIM"

Tuna, ligin ilk 2 haftasındaki kötü sonuçların ardından bir çıkış yakaladıklarını ancak bunu devam ettiremediklerini aktardı.

"Göztepe son 2 maçta istediği başarıyı maalesef gösteremedi. Bazen başarısız görünen dönemler olabiliyor futbolda. Her saniye de zafer yaşayamıyoruz. Göztepe'nin hem yönetimsel anlamda hem de takım anlamında başarılı olmasını isteyen biriyim. Bu zorlu mücadelede bana en fazla desteği gösteren, muhteşem taraftarımız ve Göztepe camiası oldu. Dünkü açıklamalar (Başkan Mehmet Sepil'in açıklamaları) sonrası, bu güven ve desteğin takım üzerinde kötü bir etki yaratacağını düşündüm. Mevcut dönemde bu tür açıklamalardan uzak durulması gerekirken, olumsuz yönde bir açıklama yapılması, istifa kararını almamda etkili oldu."

Tuna, destek bekledikleri dönemdeki bu açıklamalar sonrası, takımın ihtiyacı olan güvenin 1 maçla kazanılmasının zor olduğunu düşündüğü için istifa kararı aldığını belirterek, "Başkanın yaptığı açıklama sonrasında ayrılma kararı aldım. Benimle ilgili mesele... Bu duruşu gösterdim. Teknik ekibime güveniyorum. Bundan dolayı istifa kararını aldım." ifadelerini kullandı.

GÖZTEPE İSTİFAYI KABUL ETTİ

Göztepe, istifasını sunan Tamer Tuna'nın görevinden ayrıldığını açıkladı.

Göztepe Kulübünden yapılan açıklamada, "Futbol A Takımı Teknik Direktörümüz Tamer Tuna istifasını yönetim kurulumuza iletmiştir. Yapılan toplantının ardından Tamer Tuna'nın istifası kabul edilmiştir. Tamer Tuna ve ekibine katkılarından ötürü teşekkür ediyor, devam eden futbol kariyerlerinde başarılar diliyoruz." denildi.