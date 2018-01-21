Talisca varsa sorun yok!

Beşiktaş, Süper Lig'de ikinci yarının ilk haftasında deplasmanda Antalyaspor ile karşı karşıya geldi.

Antalya Stadı'nda oynanan mücadeleyi siyah beyazlı ekip, 1-0 geriye düşmesine rağmen 2-1 kazanmasını bildi.

Beşiktaş'a 3 puanı getiren golleri 30 ve 54'üncü dakikalarda Talisca attı.

Antalyaspor'un tek golü ise 8'inci dakikada Charles'dan geldi.

Beşiktaş bu sonuçla puanını 33'e çıkarttı. Antalyaspor ise 17 puanda kaldı.

Antalya Stadı'nda oynanan mücadeleyi siyah beyazlı ekip, 1-0 geriye düşmesine rağmen 2-1 kazanmasını bildi.

Beşiktaş'a 3 puanı getiren golleri 30 ve 54'üncü dakikalarda Talisca attı.

Antalyaspor'un tek golü ise 8'inci dakikada Charles'dan geldi.

Beşiktaş bu sonuçla puanını 33'e çıkarttı. Antalyaspor ise 17 puanda kaldı.

