Talisca'nın Çin'de boşu yok

Beşiktaş'ın Brezilyalı futbolcusu Anderson Talisca, Çin Ligi'nde ilk oynadığı maçta 3 gol attıktan sonra bu hafta oynanan maçta ise 2 gole imza attı.
Guagzhou'nun Chogqin Lifan'ı sahasında 5-0 mağlup ettiği maçta, takımı adına 2 gol kaydeden Talisca, 2. maçında 5 gole ulaşmış oldu.
Çin temsilcine galibiyeti getiren diğer goller Barcelona'dan transfer edilen Paulinho, Hanwen Deng ve Lin Gao'dan geldi.
Brezilyalı futbolcu takımının geçen hafta Guizhou Zhicheng'i 4-0 mağlup ettiği maçta hat-trick yapmıştı.