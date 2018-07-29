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Talisca'nın Çin'de boşu yok

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Talisca'nın Çin'de boşu yok
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Beşiktaş'ın Brezilyalı futbolcusu Anderson Talisca, Çin Ligi'nde ilk oynadığı maçta 3 gol attıktan sonra bu hafta oynanan maçta ise 2 gole imza attı.

Guagzhou'nun Chogqin Lifan'ı sahasında 5-0 mağlup ettiği maçta, takımı adına 2 gol kaydeden Talisca, 2. maçında 5 gole ulaşmış oldu.

Çin temsilcine galibiyeti getiren diğer goller Barcelona'dan transfer edilen Paulinho, Hanwen Deng ve Lin Gao'dan geldi.

Brezilyalı futbolcu takımının geçen hafta Guizhou Zhicheng'i 4-0 mağlup ettiği maçta hat-trick yapmıştı.

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