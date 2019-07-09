Çetinkaya genel kurulunda Divan Başkanlığını üstlenen Hasan Macila, Taksim Sahası’nı geri almak için girişim başlatacaklarını belirterek “Taksim Sahası bizimdir. Çetinkaya'nındır" dedi

Soydan SAKALLI

Çetinkaya'nın geçtiğimiz akşam gerçekleştirdiği olağan üstü genel kurulda Divan Başkanlığını üstlenen Hasan Macila, genel kurulda Taksim Sahası ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Hasan Macila'nın açıklamaları şöyle:

"Taksim Sahasının 2 toplumlu etkinliklerde ve Kıbrıs Rallisi için kullanılması amacıyla verilmesi sürecinde ben Kuzey Kıbrıs Turing Otomobil Kurumu (KKTOK) başkanıydım.

Bu amaçla verdiğimiz Taksim Sahasına karşılık çok değerli bir araziyi kulübümüze kazandırdık. Ama artık ralli yapılmayacak. Bu nedenle de Taksim Sahasını geri almak için girişim başlatacağız. Taksim Sahası bizimdir. Çetinkaya'nındır."