Takımlarda sakatlık sıkıntısı

18. hafta maçları öncesinde AlsancakYeşilova, Gençlik Gücü ve Cihangir, futbolcularının sakatlıkları dolayısıyla sıkıntı yaşıyorlar

K-Pet Süper Lig’de 18. hafta bugün oynanacak olan maçlarla başlayacak. 18. hafta maçları öncesinde bazı takımlar, sakatlıklar dolayısıyla sıkıntı yaşıyorlar.

Bugün saat 14.30’da Yeni Boğaziçi Osman E. Mehmet Stadı’nda, Yeni Boğaziçi’nin konuğu olacak olan Merit AlsancakYeşilova’da sakatlığı süren Billy Mehmet ile kupa maçında arka adalesinden sakatlanan Hamis Çakır, maçta oynayamayacaklar.

Lefkoşa Atatürk Stadı’nda bugün Doğan Türk Birliği’ni konuk edecek olan Gençlik Gücü’nde 4 sarı kartlı Hakan kadroda yer almayacak. Topuk sakatlığı henüz iyileşmeyen Hüseyin Taşçı ise kadroda olacak ancak süre alamayacak. Bronşit hastalığının etkilerini üzerinden tam atlatamayan Özcan Saygı’nın durumu da belirsizliğini koruyor.

Cihangir Stadı’nda bugün Gençler Birliği’ni konuk edecek olan Cihangir’de 4 sarı kartlı Çağlar kadroda yer almayacak. Kupa maçında sakatlanan Smart ile ağrıları olan Ali’nin ise maçta oynayıp oynamayacakları maç saatinde belli olacak.