Takımlar maçlarla hazırlanıyorlar

Futbolda yeni sezonun başlamasına kısa süre kala takımlar da hazırlık maçlarının temposunu artırdılar. Dün ve geçtiğimiz gün oynanan hazırlık maçlarının çekişmeli geçmesi gerek K-PET Süper Lig’de gerekse de K-PET Birinci Lig’de sezonun zorlu geçeceğini gösteriyor. Oynanan hazırlık maçlarında Hamitköy ile Bostancı Bağcıl 0-0, Esentepe ile de Doğan Türk Birliği 1-1 berabere kaldılar. Yalova, Karşıyaka’yı 4-3, Dumlupınar da Çanakkale’yi 3-0 mağlup etti.