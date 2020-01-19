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Takımlar Göçmenköy'e müteşekkir

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Takımlar Göçmenköy'e müteşekkir

Yoğun yağmurlarla geçen son günlerde takımlar antrenman yapacak saha bulmakta zorlanırken, Lefkoşa ve bölgedeki takımların imdadına Göçmenköy kulübü yetişti.

Ersan Karataş başkanlığındaki Göçmenköy yönetim kurulu, kötü hava şartları nedeniyle birçok takımın saha sıkıntısı yaşadığı ve antrenman yapmakta zorlandığı bu dönemde hiç bir menfaat ve maddi beklenti içinde olmadan takımlara sahasını açtı.

K-PET Süper Lig ekipleri Hamitköy, Yenicami ve BTM Birinci Lig Kırmızı Grup ekibi Dikmen Gücü  kulüplerinin facebook sayfasından Göçmenköy başkanı Ersan Karataş ve yönetim kuruluna teşekkür mesajı yayınlandılar.

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