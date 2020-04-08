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Tahsin Mertekçi Stadı yemyeşil

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Mustafa Boyacızade tarafından bakımı yapılan Tahsin Mertekçi Stadının zemini de yapılan bakım sonrasında yemyeşil ve düzgün bir hale geldi

Tahsin Mertekçi Stadı yemyeşil

Niyazi ERGÜLEN

Dünya Sağlık Örgütü’nün (WHO) pandemi ilan ettiği korona virüs (COVID-19) tehlikesi nedeniyle Bakanlar Kurulunun kısmi sokağa çıkma yasağı alması ve Kıbrıs Türk Futbol Federasyonunun futbolu durdurması sonrasında, maç oynanmayan ve antrenman yapılmayan sahaların zeminleri ise oldukça iyi duruma geldi.

Bati bölgesinin saha zemini bakımı konusunda en iyilerinden olan Mustafa Boyacızade tarafından bakımı yapılan Tahsin Mertekçi Stadının zemini de yapılan bakım sonrasında yemyeşil ve düzgün bir hale geldi.

Yıllarca özveriyle Baf Ülkü Yurdu Alpay Volkan Antrenman Sahasının bakımı üstlenen, Mustafa Boyacızade, Spor Dairesi sorumluları ile bilrikte Yalova’nın stadı olan Tahsin Mertekçi Stadının zeminini de futbol için uygun hale getirdi.

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