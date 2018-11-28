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Tahsin Mertekçi Stadı'na merhaba

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Tahsin Mertekçi Stadı'na merhaba
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Yalova Spor Kulübü'nün dün akşam gerçekleştirdiği olağan üstü genel kurul tek gündemle gerçekleştirildi. Fikri Karayel Stadı'nın ismi genel kurulda üyelerin oy birliği ile Tahsin Mertekçi Stadı olarak değiştirildi. Yalova geçtiğimiz yıl hayatını kaybeden merhum başkanı Tahsin Mertekçi'nin ismini taşıyan stadında ilk olarak Akova'yı konuk edecek. Cezası sona eren Yalova bu stadta en 6 Mayıs 2017de maç oynamıştı.

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